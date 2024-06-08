大樋焼 白釉 萩 志野 抹茶椀 茶道具 になります。【注意事項】⚫︎大きな傷はありませんが、自宅保管品で古いものですので、細かな傷やスレなどある場合があります。御理解いただける方でお願い致します。画像でもご確認下さい。⚫︎商品はスマートフォンで撮影しておりますので、色合いが多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。⚫︎商品状態(汚れなど)の感じ方は個人差があります事をご理解下さい。トラブル防止の為、神経質な方、評価の悪い方ははお控え下さい。⚫︎コメント無しの即購入でも大丈夫です。種類···茶道具



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