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ブラッキーV SR 2枚セット
商品番号 H69558202458
商品名

ブラッキーV SR 2枚セット
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラッキーVSR2枚セット　ポケモンカード　イーブイヒーローズ自宅にて保管しておりました。※トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。※カードの状態は写真で確認して下さい。※写真では判断できない傷などもあるかもしれないので、完美品をお求めの方、初期傷や細かな傷、へこみ等を気にされる方、神経質な方は購入ご遠慮下さい。※すり替え防止の為、返品はお受け出来ませんのでご了承ください。※普通郵便での発送となります。できる限り迅速な対応をさせていただきます。スリーブに入れ、防水対策をした上で発送致します。#ポケモンカード
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