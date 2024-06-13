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- 50枚限定サイン入りカード 鈴木誠也 PSA鑑定品
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。PSA9鈴木誠也サイン入りカードになります。このカードのPSA鑑定品は世界で1枚のみです。#野球#カード#大谷#イチロー#松井#松坂
http://narcologia.ru/goods/recuperation46221.html
http://narcologia.ru/goods/stage622897.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper16609.html
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