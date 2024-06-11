石本 正、舞妓裸婦、希少画集画、新品額装付、状態良好

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絵画/額装】[石本 正][舞妓]｜掛軸専門店 古美術 高美堂 絵画/額装】[石本 正][舞妓]｜掛軸専門店 古美術 高美堂

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。石本正作品名：「舞妓裸婦」（YMM)超希少画集の一頁を、新品額にて額装致しました。２枚一綴りでの額装になります。年代物ですが、保存状態が良かったため、絵画部分の状態は良好です。版上サイン（落款）入り。（版上サインは、不鮮明なものもございます。画像にてご確認ください。）絵画サイズは約２３.０ｃｍ×９.５ｃｍ（２枚続きで約１９．５ｃｍ（中央余白含む））。額のサイズは約３０ｃｍ×２４ｃｍ、マット・アクリルガラス付、枠縁とマットの色はブラックです。yy9専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。