KORG KROSS 88

コルグクロス88本格的なピアノ鍵盤単三6本で7時間駆動ケース付ACアダプターあり全体的に綺麗です。液晶、鍵盤、ボタン、出力 等良好取説はホームページよりダウンロードください。SDカード可ボーカル録音シーケンサーオールインワンシンセ確認できる範囲では不具合はないです。しかし、中古品であることをご理解し購入ください。自宅、スタジオ、ライブどこでも使えます。ローズの音が素晴らしいです。揺れ方、広がり。赤と黒のデザインも高級感があります。