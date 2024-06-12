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KORG KROSS 88
商品番号 M79915161624
商品名

KORG KROSS 88
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 22,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コルグクロス88本格的なピアノ鍵盤単三6本で7時間駆動ケース付ACアダプターあり全体的に綺麗です。液晶、鍵盤、ボタン、出力　等良好取説はホームページよりダウンロードください。SDカード可ボーカル録音シーケンサーオールインワンシンセ確認できる範囲では不具合はないです。しかし、中古品であることをご理解し購入ください。自宅、スタジオ、ライブどこでも使えます。ローズの音が素晴らしいです。揺れ方、広がり。赤と黒のデザインも高級感があります。
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