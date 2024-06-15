Epiphone レスポール セットネック ケース オマケ付き 初心者最適 ...

カラー···ブラウンサンバーストシリーズ···LesPaulタイプ···レスポール(standard)ボディタイプ···ソリッドはじめに、値下げ、取り置き、専用には対応しておりません。発送と、直接引き取りにも対応いたします。こちらは神戸東灘区です。(その場合1700円値引きします)他サイトでも出品中の為ご購入の際は一声かけ返信をお待ちください。在庫確認を待たずに購入されますとお取引をキャンセルさせていただく場合がありますギブソン直系ブランドとして、多くのプレイヤーから支持されている人気ブランド”Epiphone”によるレスポールスタンダード カラーはレスポール王道のブラウンサンバーストカラーモデルですおまけとしてエピフォンのソフトケース(使用感あり)、ギターストラップ(新品)、青の5mシールドケーブル、クリップタイプのオートチューナー(英文取説電池付)、ピック三枚(新品)、ストリングワインダー弦切ピン抜きなど一緒になったマルチツール(新品)などお付けします。オマケだけでも新品で購入すると6-7000円以上するはずです。基本的なスペックは細身のスリムテーパーネック、フレイムトップ、クローズドタイプ・ハムバッカー、グローバーペグ、ヴィンテージ風バインディングを採用し、高出力なPUは粘りと艶やをあわせ持つ伸びやかなレスポールサウンドです。使い勝手が良く、レスポール入門にもぴったりのモデルです経年によるシミや薄汚れなどはあり。コントロールノブ横エッジ部分に塗装ハゲのタッチアップあり、ネックジョイント横に塗装擦れあり(写真67)その他は目立つキズもなく、醜い割れ、傷はありません電気系統も良好です弦を張り替え、初心者の方でも弾きやすいようにセッティングしてありますので到着後すぐ使用できます。（チューニングはご自身でおねがいします）【ネックコンディション】良好【トラスロッド】両方向に余裕あり【フレット残り】7割程度(若干溝あり)【12F上の弦高】6弦側：約1,7mm【重さ】3.9Kgケースの上からダンボールで梱包して発送致します。#epiphone#レスポール#トラ目#フレイムトップ#エピフォン#lespaul#サンバースト#ぼっち·ざ·ろっく#アイランドギター#sherpaxjr



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