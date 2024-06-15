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ドラクエ　ソフビ　フィギュア
商品番号 G40400730904
商品名

ドラクエ　ソフビ　フィギュア
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラクエソフビフィギュアセットで出品いたします。メタルスライムはぐれメタルキラーマシンさまようよろいゾーマ※バラ売り不可タグ無し、箱無し飾っていたので、やや小傷、スレ、くすみ等あります。目立つ傷は画像に載せました。人気ゲームタイトル...ドラゴンクエスト
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