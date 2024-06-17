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PEE WEE HERMAN ピーウィーハーマン　ビリー　2体セット　GIJOE
商品番号 K25297233187
商品名

PEE WEE HERMAN ピーウィーハーマン　ビリー　2体セット　GIJOE
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 12,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピーウィーハーマントーキング人形とビリー人形２体セットになりますバラ売り不可商品の状態ですが自然劣化による汚れ有り神経質な方、細かい事が気になる方は購入をお控えください。今では大変貴重で入手困難になりつつある　　　　　昭和のビンテージ人形です#MEGO#スーパーパワーズ#シークレットウォーズ#GIJOE#ジーアイジョー#GIジョー#ピーウィーハーマン#MARVEL#MATCHBOX#12インチフィギュア#TAKARA#タカラ#ハズブロ#オールドケナー#ケナー#アクションフィギュア#昭和当時物#コレクションドール#アメトイ#アメキャラ#アメリカントイ#ヴィンテージドール#1980年代#1980#懐かしい#ビンテージ#古い#昭和#インテリア#雑貨#骨董#骨董品#レトロ#ビンテージストック#レトロソフビ#バンダイ#ポピー#腹話術#チャーリー#ブルマァク#ウルトラセブン#ウルトラマンセブン#変身サイボーグ#可動フィギュア#中田商店#嘉手納基地#横田基地#スティーブマックイーン#まんだらけ
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