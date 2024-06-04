YAMAHA ヤマハ PSR-E263 18年製 キーボード

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☆一度プロフィールをお目通しくださいYAMAHAPORTATONEPSR-E26318年製キーボード元箱ありますがこちらに入れますと170サイズを超えてしまうかもしれません。(無駄に箱が大きい)直接元箱への荷札貼り付けは避けます。元箱が必要であれば本体はしっかり梱包し元箱に入れ軽くラッピングして送る形になると思いますが、170サイズを超えてしまう、もしくは不用であれば少し小さく加工致します。どちら希望かお伝えください。仕様等はお調べください。本体表面に微かに水滴のような跡がありクリーナーでも落とせません。(4枚目の写真)光のあたり具合により見える感じです。その他は気になる所見はないと思われます。付属品本体譜面台社外適合acアダプターになります。梱包資材はリサイクルを使用します。中古品ということをご理解頂ける方のみでお願い致します、気づかなかった不具合等もあるかもしれません。※仕事が忙しい為発送の準備等お時間が掛かるかもしれません、1週間程余裕を頂きたいです。(タイミングが合えば翌日発送可能です)よろしくお願いします。#ヤマハ#YAMAHAPSR-E263#電子ピアノ#キーボードアクセサリー···譜面台