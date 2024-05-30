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USJ ユニバ　エクスプレスパス
商品番号 U10539982263
商品名

USJ ユニバ　エクスプレスパス
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,293 円
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商品詳細

ユニバーサル・エクスプレス・パス[注意]本券は入場券ではありません。また、アトラクションが点検中のものは乗車できません。待ち時間中のアトラクションの不具合によって、補償のため配布されたものです。行く機会がなくなったため出品します。2024年4月末まで使用可能です。[対象アトラクション]○ジュラシック・パーク・ザ・ライド○ジョーズ○ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド○ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜○アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド　4K3D対象のアトラクションいずれか1つを１回体験可能です。1人につき１枚、このパスが必要です。枚数:１枚
http://narcologia.ru/goods/insignificant51082.html
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http://narcologia.ru/goods/kindness745105.html

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