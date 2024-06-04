京セラ　セラフィック　マリンブルー

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商品詳細
京セラのイソギンチャク、サンゴ専用のledライトです。商品はマリンブルーです。いくつか類似商品があるのでお気をつけください。(浅瀬、水深10mより浅いくらいの光を再現してます。)半年前にハタゴイソギンチャク用に中古で購入しました。元気になったので出品します。前の所有者さん含め8時間✖️7ヶ月くらいの点灯時間とお考えください。特に動作不良、電球切れはないです。
http://narcologia.ru/goods/peroration93215.html
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