京セラ　セラフィック　マリンブルー

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京セラのイソギンチャク、サンゴ専用のledライトです。商品はマリンブルーです。いくつか類似商品があるのでお気をつけください。(浅瀬、水深10mより浅いくらいの光を再現してます。)半年前にハタゴイソギンチャク用に中古で購入しました。元気になったので出品します。前の所有者さん含め8時間✖️7ヶ月くらいの点灯時間とお考えください。特に動作不良、電球切れはないです。