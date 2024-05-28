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ADA 雲山石
商品番号 U73144285534
商品名

ADA 雲山石
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雲山石一つです。　特約店にて購入。　少し前に水槽を解体した為出品します。　90規格にて使用しておりました。　縦横　約25センチ高さ　約30センチ　程です。素人採寸の為誤差があるかもしれません。ご了承ください。ポケットは3つあります。　中古品の為写真の状態をご確認の上ご検討ください。水槽レイアウト用品
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