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モエギタブ 2箱セット
商品番号 O38817814724
商品名

モエギタブ 2箱セット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モエギタブ2箱セットのご用意です。犬猫の関節・皮膚・心血管の健康をサポートする健康補助食品です。賞味期限:2024年11月新品未使用■配送の都合上、外箱から出してエアパッキンで保護したものをお届けいたします。※外箱は折りたたんでお届けいたします■15時までのご注文・ご決済確認で当日発送いたします。※なお、(日・祝日)は翌日の発送となりますこと、ご容赦ください
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