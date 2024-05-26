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シュプレモ体重管理15kg
商品番号 C95401750071
商品名

シュプレモ体重管理15kg
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中大型成犬用カロリー控えめのフード、7.5kg×２袋のおまとめ価格です。賞味期限は来年２月です。沖縄県の方や匿名配送をご希望の方はプラス¥500で別枠専用出品いたしますのでお手続きの前にコメントをお願いします。バラ販売はいたしません。
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シュプレモ™ エイジングケア ┃ドッグフード┃Nutro™（ニュートロ）
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ニュートロ　シュプレモ　体重管理用　４ｋｇ×２袋　＋　グリニーズサプリのおまけつき　お一人様１点限り　沖縄別途送料　関東当日便
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