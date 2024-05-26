シュプレモ体重管理15kg

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商品詳細
中大型成犬用カロリー控えめのフード、7.5kg×２袋のおまとめ価格です。賞味期限は来年２月です。沖縄県の方や匿名配送をご希望の方はプラス¥500で別枠専用出品いたしますのでお手続きの前にコメントをお願いします。バラ販売はいたしません。
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