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100周年記念限定　サントリー　白州ハイボール缶　1ケース24本　未開封品
商品番号 T19797254492
商品名

100周年記念限定　サントリー　白州ハイボール缶　1ケース24本　未開封品
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 9,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

100周年記念限定　サントリー白州　ハイボール缶1ケース24本　未開封品取引先からいただいたものです。飲まないため出品致します。※新品未使用ですが、購入後はノンクレーム＆ノンリターンでお願いいたします。神経質な方は購入をご遠慮ください。トラブルのもとになりますので。飲料の種類...ハイボール一本あたりの容量...350ml総数...24本アルコール度数...9.0%#白州
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