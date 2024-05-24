ELMO エルモ ドックフード リッチ イン チキン 3.2Kg

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■ELMOエルモドッグフードリッチインチキン■成犬用 1歳〜■容量 3.2Kg(800gx4個)■風味チキン ■原産国 イタリア■高タンパク質・大豆不使用・総合栄養食■賞味期限 2025年3月13日■ELMO Professionale リッチインチキン鶏肉を主な原材料とし良質なタンパク質と脂質を調整し必要な栄養バランスに配慮する事によって健康をサポートします。■良質なタンパク質で健康な筋肉を維持する事により成犬期の機敏な動きを助ける。■リノール酸を豊富に含む鶏脂や亜鉛を配合して皮膚や被毛の健康に貢献。■優れたビタミンバランスにより、本来の免疫力を保ち元気な愛犬をサポート。■注意本品は犬専用のフードです。誤食防止のため小児の手の届かない場所に保管してください。本品は自然素材を使用しておりますので原材料の産地や収穫時期等により見た目や大きさに若干差がある場合がありますが品質上問題はありません。■その他◎1日の給餌量は2~数回に分けて与えてください。◎必要される給餌量には個体差がありますので体重の変化に応じて調整をしてください。◎常に新鮮でキレイな水を飲めるようにしてください。◎湿気の少ない涼しいところに保管してください。