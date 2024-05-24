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【未開栓】カミュ CAMUS カラフェ バカラ　最安値設定済み
商品番号 X60026296585
商品名

【未開栓】カミュ CAMUS カラフェ バカラ　最安値設定済み
ブランド名 カミュ
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。購入前に必ずプロフィールの確認をお願いします。購入される方はプロフィールに納得いただいたものとします。出品物はカミュCAMUSカラフェバカラになります。暗所にて保管されていたものになります。※箱なし※写真にあるものが全てです未開封ですが、素人による自宅保管の為、品質、味、風味などの保証はできません。最安値設定済み。送料込み。古酒、自宅保管にご理解頂ける方のみご購入下さい。
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