SALE 77circa△▽リメイクポロシャツ

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ご覧いただいてありがとうございます1.2度使用しましたカッコいいリメイクのポロシャツです77circaらしくデニムやパンツに合わせやすいですよ〜♪着丈前70㎝.後ろ77㎝身幅72㎝自宅保管の為気になる方はご遠慮下さい