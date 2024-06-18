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ルカ　美品　ケープニット　綺麗なブルー
商品番号 F41414897893
商品名

ルカ　美品　ケープニット　綺麗なブルー
ブランド名 ルカレディラックルカ
特別価格 税込 1,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪ルカのケープニットです。伸縮性のあるニットで着心地よく、パンツ、スカート、デニムなど何でも合わせ易くおしゃれなシルエットです。お家クリーニングも可能です。定価　13,800円税抜サイズ　フリーカラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋ご質問等ございましたら、コメントお願いします。
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