【新品未使用】 スナイデル　snidel　フリルスリーブブラウス

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新品未使用、タグ付きです。今年大丸の店舗で購入しました。色味は公式の色そのものです。定価14960円完売品美人百花2023年５月号P49掲載【トレンド感のあるスリットデザインを落とし込んだフリルブラウス】【Design/Styling】バックネックの大胆なスリットが特徴的な、今年らしい肌見せで女性らしさを高めるブラウス。配色のグログランテープでアクセントをプラスしています。袖はひらりと波打つフリルスリーブにし華やかな表情を演出。同じプリントを浮かべたティアードスカート(SWFS231175)と合わせれば、さらに華やかなスタイリングが完成します。【Fabric】軽くしなやかな風合いの生地に繊細なフラワープリントを施しました。優しい色合いのホワイト、ニュアンスカラーのライトグレー、華やかな印象を与えるオレンジの3色をご用意。【サイズ備考】写真に載せています◎【インナー】総丈:52cm,バスト:86cmsnidelスナイデルeimyistoireエイミーセルフォードフレイアイディーミッシュマッシュカスタネリリーブラウンノエラマーキュリーデュオdazzlinダズリンChicoオフィス休日カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋