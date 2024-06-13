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- 前後２ＷＡＹ配色ライン入りボウタイリボンニットプルオーバー ブラック
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商品詳細
トッコクローゼット♪お色はブラックです。新品、タグ付きで試着もしてません。【Item】全方位ウケする大人気のボウタイリボンデザイン♪シャリ感のあるニット素材を使用しているので、真夏でもベタつかずサラッと着られます◎フレンチスリーブでさり気なく二の腕をカバー。リボンの配色ラインがアクセントになり、洗練クラシカルな雰囲気でシックな甘みを感じさせてくれます。前後２ＷＡＹなので、バックシャンな着こなしも◎きちんと感もあるからオフィススタイルにもピッタリ！【Material】レーヨン71％、ナイロン25％、ポリウレタン4％【Detail】総丈：52cm身幅：41cm肩幅：44cm裾幅：31cm自宅保管、畳シワご了承ください。#toccocloset #tocco#トッコクローゼット#トッコ#インスタグラマー#コラボ#野崎萌香#田中みな実#カタログ#堀田茜#宇垣美里#有村実樹#柏木由紀#ゆきりん#宮本茉由#渡辺美優紀#道重さゆみ#吉田朱里#愛甲千笑美#舞川あいく#石川恋 #上西星来#市川美織#綺咲愛里#玉田理沙#田久保夏鈴#デート#お出かけ#デートコーデ#オフィスコーデ#ガーリーコーデ#清楚コーデ#きれいめコーデ#お嬢様コーデ#通勤コーデ#モテコーデ#フェミニンコーデ#上品コーデ#愛されコーデ#誉められコーデ#ママコーデ#親子コーデ#通学コーデ#オフィスカジュアル#参戦コーデ#美人百花#おしゃれ#高見え#かわいい#女子力#可愛い#婚活#食事会#コンパ#飲み会#お茶会#同窓会#お見合い#パーティー#フェミニン#エレガント#エレガンス#美しい#勝負服#注目#映え#素敵#モテ#上品#清楚#お嬢#知的#大学#OL#通勤#通学#行事#旅行#リゾート#集まり#キレイ#ガーリー#コンサバ#コンサート#ライブ#女子会#お呼ばれ#インスタ映え#写真映え #あざとい#あざと可愛い#大人可愛い#大人女子
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit316586.html
http://narcologia.ru/goods/conception255457.html
http://narcologia.ru/goods/enquire653189.html
前後２ＷＡＹ配色ライン入りボウタイリボンニットプルオーバー ブラック
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