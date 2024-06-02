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【Maison de FLEUR】EC限定モノグラムレトロショルダーバッグ
商品番号 O30561477561
商品名

【Maison de FLEUR】EC限定モノグラムレトロショルダーバッグ
ブランド名 メゾンドフルール
特別価格 税込 2,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げですこれ以上の値下げは考えておりません。WEB限定カラーショルダーは長さ調節可能です！届いて開封後そのまま使わず保管しておりました。使っていないので、汚れ、キズなどございません。品番:8S31F0J1900カラー:Lavender¥11,000(税込)サイズ:Fマチ:6cm高さ:16cm全長:ショルダー100～115cm幅:21cm※商品によっては同サイズでも商品ごとに誤差がある場合がございます。サイズ表記は目安としてご参照ください。素材···フェイクレザーカラー···Lavender種類···その他ショルダーバッグ#MaisondeFLEUR#メゾンドフルール#モノグラム#ショルダーバッグ#バッグ#フェイクレザー#合皮#ラベンダー#Lavender#限定カラーカラー···パープル種類···その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/influenza685493.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming607592.html
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