【Maison de FLEUR】EC限定モノグラムレトロショルダーバッグ

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最終値下げですこれ以上の値下げは考えておりません。WEB限定カラーショルダーは長さ調節可能です！届いて開封後そのまま使わず保管しておりました。使っていないので、汚れ、キズなどございません。品番:8S31F0J1900カラー:Lavender¥11,000(税込)サイズ:Fマチ:6cm高さ:16cm全長:ショルダー100～115cm幅:21cm※商品によっては同サイズでも商品ごとに誤差がある場合がございます。サイズ表記は目安としてご参照ください。素材···フェイクレザーカラー···Lavender種類···その他ショルダーバッグ#MaisondeFLEUR#メゾンドフルール#モノグラム#ショルダーバッグ#バッグ#フェイクレザー#合皮#ラベンダー#Lavender#限定カラーカラー···パープル種類···その他ショルダーバッグ