本日限定お値下げ　美品　カシミヤ100% ロングコート

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。使用回数は少なく全体的にきれいな状態です。軽くて柔らかで暖かく、シルエットがとてもきれいです。ファーは取り外し可能です。断捨離のため出品します。サイズ 38着丈 106cm身幅 44cm袖丈 59cmカラー キャメル素人採寸ですので誤差はお許しください。#カシミヤ100#コート#キャメル#上質#高品質#カシミヤ#定番
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