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本日限定お値下げ　美品　カシミヤ100% ロングコート
商品番号 I46517560974
商品名

本日限定お値下げ　美品　カシミヤ100% ロングコート
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。使用回数は少なく全体的にきれいな状態です。軽くて柔らかで暖かく、シルエットがとてもきれいです。ファーは取り外し可能です。断捨離のため出品します。サイズ　38着丈　　106cm身幅　　44cm袖丈　　59cmカラー　キャメル素人採寸ですので誤差はお許しください。#カシミヤ100#コート#キャメル#上質#高品質#カシミヤ#定番
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