⭐︎レア　ルイヴィトン　マフラー　エシャルプロゴマニア　ブルーペトロール

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クリーニング済みです。それ以降着用しておらず、自宅保管していました。何度か引っ掛けてしまい現時点で二箇所引っ掛けがありますが、着用していたらあまりわかりません。今ではもう廃盤になってしまったエシャルプロゴマニアのシャイン、ブルーペトロールです。青(ほぼ紺色)×金の刺繍です。箱ありですが、二箇所汚れがあります。箱が不要な方は送料分の値引きさせていただます。以上、中古品のためご理解ある方のみご購入ください。返金返品は一切お受けできません。また大幅値下げは一切しません。