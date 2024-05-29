J\u0026M DAVIDSON J\u0026M デヴィッドソン ハンドバッグ レザー

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【商品説明】縦約30㎝横約35㎝厚さ約14.5㎝色グリーン系素材レザー、ヌバック【状態ランク】状態ランク…ABN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に綺麗な状態ですが、新品ではありません。素材のベタ付きはありません。特に気になるニオイはありません。内側に若干汚れがあります。(写真7枚目参照)金具部分に剥がれがあります。(写真8枚目参照)ジッパーの跡があります。(写真9枚目参照)下の角に汚れ、擦れがあります。(写真10枚目参照)上記にダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#ハンドバッグ#ブランド#おしゃれ#オシャレ#JandMDAVIDSON#ジェイアンドエムデヴィッドソン681-27013H-3