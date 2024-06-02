GOODWEAR 半袖T 試着のみ　M

シンプルにアルファベット文字が配置されたデザインのTシャツ。ブランド定番のガシガシ洗えるヘビーウェイトコットン生地を使用しており、使い込むほどに洗いざらしのヴィンテージ品のような風合いが出て経年変化を楽しめる1枚です。袖と裾にリブを配すことでゆるやかな丸いシルエットを描きます。無駄のないシンプルなデザインだからこそ、こだわりの生地でコーデの格を上げてくれます。楽天市場で一目惚れで購入しましたが使う機会がなかったのでご入用の方に。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖



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