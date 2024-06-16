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- お値下げ中❣️EPOCA エポカ ブラウス フリル
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商品詳細
EPOCAのブラウスです。少しとろみ感がある素材で、とても着心地が良いです。気になる二の腕も細く見せてくれるフリルのデザインです。着用するとデザインの素敵さが更に増します。インでもアウトでも、パンツでもスカートにでも合わせやすいオススメの一枚です。数回の着用で、クリーニング済み，その後自宅保管品です。ホームクリーニングも出来るようです。メーカーサイズ40ですが、やや細身の為Mにしています。ユーズドとご理解の上，ご検討下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/flight594628.html
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