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マツオインターナショナルWHY MIXイタリア製 異素材カットソー美品❣️
商品番号 H84169031089
商品名

マツオインターナショナルWHY MIXイタリア製 異素材カットソー美品❣️
ブランド名 センソユニコ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❣️お値下げ致しました❣️胸元のフリルが可愛いカットソー♪使用頻度が少なく美品❣️です。前身ごろのみ異素材(綿)です。八分袖位になります。◼️ブランド:マツオインターナショナル　　　　　WHYMIXワイミックス　　　　　イタリア製◼️カラー:ブラック◼️素材:本体レーヨン94%　　　ポリウレタン6%　　　前身ごろ綿100%◼️サイズ:38　M◼️平置きサイズ実寸　　⚪着丈約/57㎝　　⚪身幅約/46㎝　　⚪袖丈約/43㎝八分袖(多少の誤差はご了承下さいませ)プロフィールをご覧頂きまして、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。4300→4100
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