スナイデル　プリーツディテールミニワンピ　snidel ブラウス

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商品詳細
かなり下げたので値下げ不可。スナイデルのピンクのブラウスです。試着のみ。中に着るキャミもセットです。数年前店舗で購入したため、ZOZOTOWNで商品ページを探しましたがありませんでした。¥16000くらいだった記憶があります。なので正確な寸法など分かりません。結局試着のみで、外に着ていく機会がなくピンクはもう似合わないので出品します。カラー···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/conception65857.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador695906.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador269506.html
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