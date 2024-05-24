

SNIDEL プリーツディティールミニワンピース | フリマアプリ ラクマ



SNIDEL スナイデル / プリーツディテールブラウス



SNIDEL プリーツディテールブラウス | フリマアプリ ラクマ



SNIDEL プリーツディテールブラウス



Amazon | [スナイデル] プリーツディテールブラウス SWFB224162 ...



スナイデル(SNIDEL) プリーツ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 ...



2021 スナイデル プリーツディテールミニワンピ snidel ブラウス ad ...



2021 スナイデル プリーツディテールミニワンピ snidel ブラウス ad ...



2021 スナイデル プリーツディテールミニワンピ snidel ブラウス ad ...



2021 スナイデル プリーツディテールミニワンピ snidel ブラウス ad ...



SNIDEL スナイデル / プリーツディテールブラウス



2021 スナイデル プリーツディテールミニワンピ snidel ブラウス ad ...



Sustainableチョーカーディテールブラウス



スナイデル(SNIDEL) プリーツ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 ...



2021 スナイデル プリーツディテールミニワンピ snidel ブラウス ad ...

かなり下げたので値下げ不可。スナイデルのピンクのブラウスです。試着のみ。中に着るキャミもセットです。数年前店舗で購入したため、ZOZOTOWNで商品ページを探しましたがありませんでした。¥16000くらいだった記憶があります。なので正確な寸法など分かりません。結局試着のみで、外に着ていく機会がなくピンクはもう似合わないので出品します。カラー···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬