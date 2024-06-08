YOUNG \u0026 OLSEN/ RV HOOP TEE (チャコール/キャメル)

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ブランド:ヤングアンドオルセンカラー:チャコール/キャメルサイズ:フリーサイズ身幅:53cm,着丈:67cmリバーシブルのTシャツで。生地が2枚になっているので肉厚でしっかりしています。試着のみ、美品です。着る機会がない為出品いたします。ユニセックスメンズライク#RUBYSHOPPAdametropeアダムエロペBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSビューティーアンドユースユナイテッドアローズCANALJEANTODAYFULトゥデイフルTANrokushinzoneシンゾーンなどお好きな方へカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏