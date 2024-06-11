【セール！】【新品未使用】ラルフローレン 半袖ケーブルニットポロシャツ ピンクs

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【新品未使用！】ラルフローレン半袖ケーブルニットポロシャツピンク sラルフローレン半袖ケーブルニットポロシャツピンク RalphLauren新品のものはなかなか出回っていないのでお探しの方ぜひ！※人気商品で他でも出品しておりますので購入前にコメントを下さい☺︎*˚✧₊⁎Sサイズ肩幅33cm身幅33cm着丈52cm平置きでのサイズです。かなり伸縮性のある生地でM〜Lサイズを着用してる方でちょうどいいと思います。あくまで素人の計測ですので誤差はあります。人気の商品ですぐに売り切れてしまったものです。正規店購入ですのでそちらに関するご質問はお控えください。他にもレアものなど多数出品しています。同梱や値下げなど相談いただければできる範囲で対応しますので気軽にメッセージ下さい(^^)早い者勝ちです！どうぞ、宜しくお願い致します^^季節感···春、夏、秋袖丈···半袖柄・デザイン···無地カラー···ピンク