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- ユナイテッドトウキョウ ✳︎ ブラウス
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商品詳細
サイズ：1肩幅35cm身幅46cm着丈56cm袖丈50cm定価:¥10,780正面に多少のシミがございます、写真をご参照下さい！以下ネットより引用です☺︎トレンドっぽくもきれいめにも。マルチに使える万能ブラウス。夏まで着られる軽い素材になって新カラーで登場！【Design】袖のシルエットを自由に変えられる、マルチウェイスリーブのブラウス。袖の中に釦とタブが3セット付いており、好みの位置でブラウジングをしてお楽しみいただけるデザインです。引き続き人気のボリューム感の強い袖コンシャスデザインにも、ボリュームは控えめにしたきれいめなデザインのブラウスとしても着用できるので、シーンやコーディネートによって着まわしが効き、活躍すること間違いナシ。袖はセットインになっているので、ジャケットやカーディガンのインとしても○【Point】使用生地はポリエステル100％さらっとした軽い着心地。程よくハリ・コシがあり、高級感のある仕上がりです。
http://narcologia.ru/goods/insignificant708582.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate527648.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate363377.html
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