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『新品未使用』レディースオーバーサイズシフォンシャツ　透け感　aki ss
商品番号 D82064836102
商品名

『新品未使用』レディースオーバーサイズシフォンシャツ　透け感　aki ss
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪透け感が可愛い、ゆったりデザインのオーバーサイズシャツ。トップスとして、夏の冷房・紫外線対策などのアウターとしてなど活躍間違いなしの１枚。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●Mサイズ♡他にもS/L/XL/2XLサイズがございます♡♪color♪●ブルー♡他にもピンク/ホワイトのカラーがございます♡☆size・colorは選んでいただけます☆ご希望のsize・colorをコメントや取引メッセージにてご連絡ください(*^^*)✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。　他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#シアーシャツ#オーバーサイズ#透け感#ゆったりデザイン#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki
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