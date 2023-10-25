AIR 車谷浩司　Tシャツ　Sサイズ2枚セット

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AIR車谷浩司 Tシャツ Sサイズ2枚セットです。1枚は未開封なので中身を確かめていません。※写真1-3枚めが実物写真です。2枚めは開封し5回ほど着用し、しみなどあります。※写真4枚目以降が実物写真です。写真でしみなどご確認ください。値下げ交渉ご遠慮ください。見逃している汚れなどあるかもしれません。自宅保管、素人検品、簡易包装ご理解ください。よろしくお願いします。