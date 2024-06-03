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- VERMEIL par iena 無地eggスリーブBCノットブラウス◆美品
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商品詳細
綺麗です♪購入価格19800円VERMEILparienaコロンとした丸いフォルムが特徴の変型ブラウス。後ろのロングテールを結ぶことでふんわりとしたシルエットが楽しめます。パフスリーブが腕周りのラインをカバーし、安心して着られるのもメリット。膨らむだけでなくコンパクトなVネックや生地の落ち感が絶妙なバランスに。微光沢なストレッチ入り素材が、上品ながらストレスフリーに着られます。腰周りがすっきりとしたスカートやパンツが相性良く、ボトムにフロントインして後ろの長さを残した着こなしがお勧めです。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper788009.html
http://narcologia.ru/goods/plaque67307.html
http://narcologia.ru/goods/reflector589464.html
VERMEIL par iena 無地eggスリーブBCノットブラウス◆美品
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