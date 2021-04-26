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新品　未使用　フレッドペリー　ポロシャツ　バイカラー　ピンク
商品番号 H21890228095
商品名

新品　未使用　フレッドペリー　ポロシャツ　バイカラー　ピンク
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...無地カラー...ピンク袖丈...半袖季節感...夏ピンクと黒のような紺のような素材違いの組み合わせで可愛いですよ(^^)写真３のように、えりの下に黒点のような汚れがありますが、全く目立たないと思います。テニスやゴルフで着ても可愛いですよ(*^^*)サイズ　１０税込15400円
http://narcologia.ru/goods/calling368150.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming158892.html
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