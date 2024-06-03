frames RAY CASSIN　シアーフラワージャガードバンドカラーシャツ

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framesRAYCASSINトップスシアーフラワージャガードバンドカラーシャツ フリーフリーsizeブラック美品！こちらは以前、2度着用し、ホームクリーニング済。フリーサイズ。とても綺麗な状態です。2023年4月購入価格 4620円※サイズは最後のお写真です。※たくさん買いすぎたので、出品致します。よろしくお願い申し上げます。※ご配送中の紛失や破損事故は保証できません。※一点のみなので返品交換不可。ご検討よろしくお願い申し上げます(^^)かわいいカジュアルワンピースロングスカートタイトスカートワンピースキレイめスカート人気ブランドレイカズンアパートバイローリーズローリーズファームアースミュージックアンドエコロジーナチュラルクチュールヘザーグローバルワークケービーエフビスVISナチュラルクチュールロペピクニックディスコートSENSEOFPLACEbyURBANRESEARCHアーバンリサーチAZULアズールバイマウジー066