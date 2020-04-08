45rpm 襟付きコットン長袖シャツ

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色···オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···カジュアル素人目には、目立つダメージは無い様に見えますが、あくまでも中古品であることをご了承頂ける方よろしくお願い致します。