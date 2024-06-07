アルべローラ ベロアスリッポンジュース

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昨年こちらで譲って頂きましたが、微妙にサイズが合わなかった為、出品させて頂きました。北欧、道具の暮らし店にて販売中の商品になります。着用回数は2度程度です。ソールに細かなスレがありますが気にならない程度だと思います。ご理解の上、ご購入お願いします。付属品はございません。大幅なお値引きはお断りしております。犬飼っています。毛、ニオイなど気をつけてはおりますが、気になる方はご購入をお控え下さい。ご不明な点がございましたら購入前に質問お願いします。