アルべローラ ベロアスリッポンジュース

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商品詳細
昨年こちらで譲って頂きましたが、微妙にサイズが合わなかった為、出品させて頂きました。北欧、道具の暮らし店にて販売中の商品になります。着用回数は2度程度です。ソールに細かなスレがありますが気にならない程度だと思います。ご理解の上、ご購入お願いします。付属品はございません。大幅なお値引きはお断りしております。犬飼っています。毛、ニオイなど気をつけてはおりますが、気になる方はご購入をお控え下さい。ご不明な点がございましたら購入前に質問お願いします。
http://narcologia.ru/goods/assessor660703.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose971840.html
http://narcologia.ru/goods/procurement423933.html
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ベロアスリッポンシューズ P7610GM / Alberola | e-shop/E-SHOP
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