サンローラン SAINT LAURENT リヴ ゴーシュ トートバッグ

YvessaintLaurentのリヴゴーシュトートバッグ（キャンバス）とても綺麗なお色で貴重だと思います。2022年の4月にYvessaintLaurent公式オンラインストアにて購入致しました。購入してから2度の沖縄旅行で使用しました。この旅行で2回の使用ですが少し汚れがついてしまっています。今年に入ってからは1度も使用していません。今後も使用することが無さそうなので出品致します。カジュアルなファッションが好きでこちらのトートバッグは一目惚れで迷うことなく購入しました。こちらのお色は今はもう販売されてないようです。購入したかったのにもう販売されてなくて見逃して後悔なされた方、大切に愛用される方にお譲りしたいです。少しばかりの汚れはございますが私はあまり気にならない程度です(じっくり見ないとわからない程度)（お写真でご確認下さい）よろしくお願いします。・寸法：39X31X18CM#イヴサンローラン#トート#トートバッグ#バッグ#リヴゴーシュ#YvessaintLaurent#サンローラン



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