新品 レディース 長財布 ラウンドファスナー 17380円の品 財布 メッシュ

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光沢感がきれいな長財布♪カラーは上品なシャンパンです(^^)ゴールドに近いです。下部がメッシュ編みになっていておしゃれな牛革長財布です。ブランドロゴの型押しも可愛らしいです。★小銭が飛び出さないファスナーポケット★レシート等も整理しやすい2室の札入れ★カード入れは充実の12ポケット★販売価格：17,380(税込)★サイズ縦10.5cm、横20.5cm、マチ3cm★重さ約200g★素材牛革※箱はありません。不織布、ビニール袋、封筒で梱包させて頂き発送いたします。※他にも色々な商品を出品中！同梱で半額以下になる商品もありますので、ぜひまとめ買いをご検討くださいませ。こちらから商品を見られます♪↓#tnfレディース#tnfバッグ#tnfポーチ#tnf全商品カラー...ゴールド柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革