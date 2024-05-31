LRL LAUREN JEANS CO.ラルフローレンバッグ

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こちらは、あまり見かけない珍しいデザインのバッグです。デニム地のパッチワークボストンバッグ風です。とってもオシャレで可愛いデザインになっています。ラルフのワッペンも付いています(画像にてご確認くださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎))ショルダー紐はありません。未使用品ですが長らく自宅保管しておりましたので「未使用に近い」にしておきます。ご理解くださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)サイズは高さ22cmぐらい・幅33cmぐらい・マチ15cmぐらいです。しっかりした作りのボストンバッグです。開閉口はファスナー仕様です。内側にはファスナーポケットあり。☆ご購入前に必ずコメントにて在庫確認をお願い致します。☆こちらの商品は既にお値下げ済のため、このお値段でのお取り引きをお願い致しますm(__)m