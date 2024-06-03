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MIUMIU ミュウミュウ オレンジバック!
商品番号 I39076816939
商品名

MIUMIU ミュウミュウ オレンジバック!
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュウミュウ（MIUMIU）のオレンジバックです！商品タイプはマテラッセです。\u2028素材はレザーです！\u2028[サイズ](W)30cmx(H)20cmx(D)15cm\u2028開閉式となり、ファスナーポケットあり\u2028付属品は、クロシェット取り外し可能ショルダーストラップです。10年程前の購入で10万円程だったと思います。見た目に分かる色あせや劣化があります。それらをご理解いただける方にご購入をお願い致します。カラー···オレンジ素材···牛革(本革)種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/organization680062.html
http://narcologia.ru/goods/perforce419265.html
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