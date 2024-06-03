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タイムセール　モラビト　オルセー
商品番号 N80610516428
商品名

タイムセール　モラビト　オルセー
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 41,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モラビトオルセーです。サイズはおおよそですが横21×縦(ハンドル除く)18×幅13(cm)使いやすいキャメルカラーです。モラビトのHPによると現在160万程するお品もの。ハグオールさんで中古を購入しましたが、揃いのカデナ(南京錠)が購入時からありません。とても美しく高級感のあるバッグです。憧れていたバックでしたが子供が生まれ洋服を選ぶようになりなかなか使う機会がなく、私は1回のみ使用です。心残りがありますが断捨離の為出品します。全体的にきれいですが、金具に少しのくすみやコバ部分に黒ずみやヒビなども少し見られます。側面に一箇所だけキズではないヘコミがあります。私は気になりませんが気になる方は購入はお控え下さい。写真をよくご覧になって、細かな事が気になる方、神経質な方は購入をお控え下さい。ブランド品すり替え防止のため返品お受け致しません。#モラビト#オルセー#トラヴィアータ#ハンドバッグ#バック#モラビト　ハンドバッグ#MORABITOカラー...キャメル素材...牛革(本革)種類...ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/cryptographic307437.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual196546.html
http://narcologia.ru/goods/peroration68015.html

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