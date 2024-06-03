ETRE TOKYO シールズトリコットキャミ ホワイト



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ



シールズトリコットキャミ シールズトリコットキャミ

ETRETOKYOシールズトリコットキャミカラー ホワイトZOZOタウンにて購入ホワイトを購入しましたが、ベージュが欲しかったので出品いたします。着用するつもりで値札を外しておりますが、試着のみです。一度人の手に渡っておりますのでご理解ある方のみお願いいたします。とても希少で即完売の商品のため出品を迷っているのでこちらの価格となります。よろしくお願いいたします。