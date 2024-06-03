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- アニエスベー／38サイズ ドット フリル ブラウス
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商品詳細
・ネイビー✖️オフホワイトの細かいドットです・ネックと肩部分がフリルになっていますが、 Vネックなので大人の雰囲気のブラウスです・2枚目→バックスタイル 腰のあたりに細いリボンで調整できます・丈…54㌢ 肩幅…38㌢ 身幅…41㌢よろしくお願いします
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