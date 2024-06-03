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アニエスベー／38サイズ　ドット　フリル　ブラウス
商品番号 Q31773997228
商品名

アニエスベー／38サイズ　ドット　フリル　ブラウス
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ネイビー✖️オフホワイトの細かいドットです・ネックと肩部分がフリルになっていますが、　Vネックなので大人の雰囲気のブラウスです・2枚目→バックスタイル　腰のあたりに細いリボンで調整できます・丈…54㌢　肩幅…38㌢　身幅…41㌢よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/scissoring683596.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis916044.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic588712.html
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