【PLST】裾タックブラウス Vネック プルオーバー 七分袖 ネイビー　M

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テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···ネイビー袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/Vネック 裾タック商品管理番号:T0707沢山の商品の中から、ご覧頂きありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)☆即購入大歓迎！☆48時間以内発送！#MIKOの古着屋レディース#MIKOの古着屋人気ニット・セーター#MIKOの古着屋人気シャツ・カットソーこちらにも多数出品中♪◉ブランド名PLST◉商品説明 裾タックブラウス プルオーバー 七分袖 袖口Vタック Vネック 前身頃クロス重ねスリット空間あきあり ★仕様 ◎袖丈…七分袖◎ネック…Vネック ◎ストレッチ性….なし◎透け感…なし◎ポケット…なし◎生地感…薄手 サラッとした肌触り◎裏地…なし◉カラー ネイビー◉素材ポリエステル◉サイズ M 着丈 約 58cm 肩幅 約40cm 身幅 約53cm 袖丈 約39cm 裄丈 約cm⚠平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。✿状態B＜状態詳細表＞Ｓ・・新品。Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、状態のいい商品。Ｂ・・若干の使用感はあるが、傷や汚れのない商品。Ｃ・・使用感・毛羽立ちの他、傷や汚れの見られる商品。Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上でご購入お願いします。⚠素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✿発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。畳みジワはご容赦くださいm(__)m✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。