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【美品】『DoCLASSE』 ドゥクラッセ　ブラウス
商品番号 H14963004036
商品名

【美品】『DoCLASSE』 ドゥクラッセ　ブラウス
ブランド名 ドゥクラッセ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。♪とろみ感と落ち感のある素材です。透け感がありせん。ウエストに広がるAラインでボディラインを拾わないデザインです。(*^^*)素材は、しっかりしていて、高級感があり、カジュアルになりすぎず大人な着こなしができます。シンプルながら、前後の丈感やお袖も二の腕をカバー出来る長さなど色々計算されたデザインです。(^^)初秋に向けての装いに。(*^^*)◆1回の使用後、クリーニング済。綺麗なお品です。◆カラー：レンガ色◆サイズサイズ表記:13号肩幅約42cm着丈約62cm身幅約50cm※平置き採寸、素人採寸で多少の誤差は、ご了承下さい。◆素材:ポリエステル100%◆1回の使用後、クリーニング済。綺麗なお品です。☑️ブラウスのみの出品です。(^^)※Used品、自宅保管にご理解ある方に、ご購入をお願い致します。※折り畳んでお送りしますのでシワに関しては、ご了承下さい#wb#モガ　#セオリー　#セオリーリュクス#ワールド　#ヨーガンレール　#オンワード樫山#レナウン　#ジャーナルスタンダード#ジャーナルスタンダード#レリアン　#バーバーリー#エポカ　#セオリーリュクス#ザラ　#エポカ　#23区#組曲　#自由区　#ICB　#東京スタイル#ワールド　#ニューヨーカー#ザラ
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