【美品】『DoCLASSE』 ドゥクラッセ　ブラウス

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ご覧頂き有難うございます。♪とろみ感と落ち感のある素材です。透け感がありせん。ウエストに広がるAラインでボディラインを拾わないデザインです。(*^^*)素材は、しっかりしていて、高級感があり、カジュアルになりすぎず大人な着こなしができます。シンプルながら、前後の丈感やお袖も二の腕をカバー出来る長さなど色々計算されたデザインです。(^^)初秋に向けての装いに。(*^^*)◆1回の使用後、クリーニング済。綺麗なお品です。◆カラー：レンガ色◆サイズサイズ表記:13号肩幅約42cm着丈約62cm身幅約50cm※平置き採寸、素人採寸で多少の誤差は、ご了承下さい。◆素材:ポリエステル100%◆1回の使用後、クリーニング済。綺麗なお品です。☑️ブラウスのみの出品です。(^^)※Used品、自宅保管にご理解ある方に、ご購入をお願い致します。※折り畳んでお送りしますのでシワに関しては、ご了承下さい#wb#モガ #セオリー #セオリーリュクス#ワールド #ヨーガンレール #オンワード樫山#レナウン #ジャーナルスタンダード#ジャーナルスタンダード#レリアン #バーバーリー#エポカ #セオリーリュクス#ザラ #エポカ #23区#組曲 #自由区 #ICB #東京スタイル#ワールド #ニューヨーカー#ザラ