マーシャル　アンプ　MG30DFX

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商品詳細
何年も前に新品で購入しました。長い間、押し入れに眠っておりましたので出品します。ホコリは多少ついておりますが、状態は良い思います。自宅で演奏用に使用していました。練習など持ち運びはしておりませんので、大きな傷などはありませんが、ネジなど少し錆が出ております。あくまでも中古品の為、ご理解お願いします。動作確認しましたが、不具合はありません。よろしくお願いします。
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