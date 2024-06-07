ヴィヴィアンウエストウッド　ミニラ　tシャツ ブルドッグ柄

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■商品名ヴィヴィアンウエストウッド ミニラ【説明】ヴィヴィアンウエストウッドのミニラtシャツになります☆ゴールド枠の中にブルドッグ柄がありとても可愛いらいしアイテムです☆【状態】使用感は多少なりともあります。シミ、色褪せはありません。AACD加盟店にて購入致しました。鑑定品になります。■発送について・らくらくメルカリ便にて丁寧に梱包して発送致します。コンパクトに畳んで発送しますのでご理解いただける方でお願い致します。■サイズ身幅:約43cm（脇下から脇下）着丈:約59cm（首肩付け根から裾下）お使いの端末により、質感・色合いが実際の商品と異なって見える場合がございます。あくまでも古着（中古）の為、商品によってはすべてのダメージを掲載することが難しく、見落としがある可能性や掲載された情報以外の細かなダメージがある場合があります。微小な傷、汚れなど気にする方、神経質な方はご遠慮ください。出品、梱包など素人が行っております。商品説明の記載、採寸、写真、商品の状態判断など実物と異なる場合がございます。ご了承ください。#ヴィヴィアンウエストウッド#レッドレーベル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋